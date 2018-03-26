Калининградские школьники встретились с участниками Сталинградской битвы

Сегодня, 26 марта, участники «Поезда памяти» возложили цветы на Мамаевом кургане. Там ветераны и школьники Калининграда встретились с волгоградскими ветеранами, многие из которых принимали участи в Сталинградской битве.

В этом году в акции участвуют 450 человек, в том числе ветераны и дети из различных образовательных учреждений региона. Вместе с ними в путь отправилась и съёмочная группа калининградских «Вестей».

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