Калининградские школьники встретились с участниками Сталинградской битвы 

Сегодня, 26 марта, участники «Поезда памяти» возложили цветы на Мамаевом кургане. Там ветераны и школьники Калининграда встретились с волгоградскими ветеранами, многие из которых принимали участи в Сталинградской битве.
Патриотическая акция «Поезд памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За эти годы более четырёх тысяч калининградцев стали участниками акции, посетили Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск.
В этом году в акции участвуют 450 человек, в том числе ветераны и дети из различных образовательных учреждений региона. Вместе с ними в путь отправилась и съёмочная группа калининградских «Вестей».
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