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Рубль отреагировал на высылку дипломатов РФ
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Рубль сократил рост после новостей о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рубль сократил рост к доллару и начал дешеветь к евро после новостей о том, что ряд государств Евросоюза, США и Украина сообщили о высылке сотрудников российских дипломатических представительств.
Так, курс доллара на Московской бирже до 16:00 снижался на 31 копейку — до 56,98 рубля, а курс евро — на 9 копеек, до 70,65 рубля. Однако после сообщений о том, что власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле, курс доллара сократил снижение до 57,13 рубля, а курс евро вырос до 70,98 рубля.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
ТАСС: последние новости
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