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Курс евро превысил 71 рубль
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Курс евро превысил 71 рубль
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс евро в ходе торгов превысил 71 рубль на фоне высылки российских дипломатов из ряда европейских стран. По состоянию на 16:27 курс евро вырос на 28 копеек — до 71,01 рубля.
Курс доллара опустился на 10 копеек, составив 57,19 рубля.
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