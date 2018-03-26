Курс евро превысил 71 рубль

Курс евро в ходе торгов превысил 71 рубль на фоне высылки российских дипломатов из ряда европейских стран. По состоянию на 16:27 курс евро вырос на 28 копеек — до 71,01 рубля.

Курс доллара опустился на 10 копеек, составив 57,19 рубля.