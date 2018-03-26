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Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий «цифровую экономику»
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Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий «цифровую экономику» 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, регулирующий правоотношения в «рамках цифровой экономики», передает РИА Новости.
Документ вводит само понятие «цифровых денег», то есть, криптовалют, закрепляет, что они не являются официальным платежным средством, а также устанавливает порядок, при котором криптовалюта может использоваться для осуществления платежей.
Как говорится в пояснительной записке, криптовалюты в России предполагается использовать только в случаях, которые будут оговорены законодательно. Изменения будут внесены в ряд федеральных документов. В частности, предлагается записывать обладателей электронных денег и все операции, связанные с ними, в информационную систему.
Будут решаться множество вопросов, которые касаются, например, легализации сбора и обработки big data, а также механизмы волеизъявления субъекта, который совершает сделку с криптовалютой.
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