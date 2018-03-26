Кадровые перестановки Трампа: что будет с нефтью?

По мнению многих наблюдателей это назначение резко увеличивает вероятность военного конфликта с Ираном и Северной Кореей и, почти наверняка, приведет к выходу США из иранской ядерной сделки.

В последнее время Белый дом вел непростые переговоры с европейскими союзниками по возможному изменению условий иранской ядерной сделки, которую Трамп ни раз называл «отвратительной».

Германия, Великобритания и Франция готовы пойти на ужесточение некоторых пунктов (связанных в первую очередь с программой Ирана по баллистическим ракетам, датой завершения ограничений ядерной программы и полномочиями международных инспекторов по ядерной безопасности) ради того, чтобы сохранить США в числе гарантов соглашения.

Согласно данным газеты The Wall Street Journal Вашингтон настаивает на бессрочности сделки, но для Европы это бы означало пересмотр всего документа. Данное разногласие дает американскому правительству формальный повод для выхода из сделки. Так было до назначения Джона Болтона. Теперь, когда у 69-летнего политика появится возможность «нашептывать» в ухо Трампа, мало кто верит, что договоренность с Ираном не развалится.

В прошлом году Болтон предложил план, по которому США могут и должны выйти из «угрожающей интересам национальной безопасности США» сделки. В своем плане он указывал на «необходимость введения односторонних санкции», а также готовность «рассмотреть возможные военные варианты». Болтон недвусмысленно говорил, что США должны оказывать помощь различным оппозиционным группам в Иране для того, чтобы сменить режим в Исламской Республике.

Напомним, что Трамп объявил 12 мая — крайним сроком для отсрочки американских санкций.

“Болтон — непреклонный сторонник смены режима в Иране и его требования к ультиматуму на 12 мая будут намного жестче, чем требования Макмастера”, — считает один из координаторов санкционной политики Госдепа в период правления Обамы Ричард Нефью. Согласно его оценке Иран может потерять 400 тыс. — 500 тыс. баррелей в день, если Вашингтон введет санкции против Тегерана

На прошлой неделе во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Трамп четко сформулировал свою позицию. «В Иране происходит много плохого, — заявил глава Белого дома — У иранской сделки есть еще один месяц и вы увидите, что мы сделаем».

На данный момент все выглядит так, что США введут санкции против Ирана. Не исключен и более радикальный вариант — военные действия против Исламской Республики. Причем с приходом Болтона резко возрастают шансы второго варианта.

Похожий сценарий развития событий возможен и с Северной Кореей . Болтон в феврале написал, что «единственным дипломатическим вариантом является полный разгром режима Северной Кореи и переход всей ее территории под контроль Юга». Разрекламированной встречи Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном , скорее всего, не будет и вероятность военного удара сегодня как никогда высока.

Если Трамп все же встретится с Ким Чен Ыном, то это должна быть «очень короткая беседа, в ходе которой Трамп должен лишь объявить корейскому диктатору ультиматум: полная денуклеаризация или кое-что неприятное», заявил Болтон в начале марта. Под фразой «кое-что неприятное» явно подразумевается упреждающий военный удар по Северной Корее.

Саммит США-Северная Корея планируется на май или на тот же месяц, когда Белый дом может выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести санкции. Май, похоже, может стать судьбоносным месяцем для американской внешней политики.

“Появление у американского президента команды с самыми агрессивными взглядами в международной политике в современной истории” может крайне негативно отразится на нефтяном рынке, считает New York Times . Под угрозой могут оказаться значительные поставки нефти уже в этом году.

Причем это может произойти в то время, когда нефтяной рынок уже сокращается, что увеличивает вероятность роста цен.