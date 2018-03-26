Ещё
Предпринимательская уверенность в РФ в марте выросла в добыче и обработке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предпринимательская уверенность в РФ в марте выросла в добыче и обработке 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Индекс предпринимательской уверенности в РФ в марте повысился по отношению к декабрю в добывающих и обрабатывающих производствах на 4 и 3 процентных пункта соответственно, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования 3,8 тысячи организаций.
"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 2%, в обрабатывающих производствах с минус 5% до минус 2%, понизился — в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до минус 6%", — говорится в сообщении Росстата.
В марте 2018 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной — 78% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно — 10% и 75% респондентов. Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 3 процентных пункта и на 5 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.
Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 25% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 32%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 21 процентный пункт и в обрабатывающих производствах — на 27 процентных пунктов.
Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.
Прайм: последние новости
Ожидаемая отчетность "Русгидро" и ФСК ЕЭС может привлечь внимание к сектору электроэнергетики, - Антон Старцев,ведущий аналитик ИФ "Олма" Китайские нефтяные фьючерсы подскочили в цене в первый день торгов ОБЗОР: На предстоящей неделе биткоин может приблизиться к отметке в $10 тыс - эксперты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов613
В МИД РФ отреагировали на решение Запада216
Мировые державы объявили доллару бойкот19
У Украины заканчивается газ57
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно260
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение