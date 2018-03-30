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Страстная пятница на западных рынках успокаивающе действует на рубль, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Страстная пятница на западных рынках успокаивающе действует на рубль, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
Доллар США стоит к настоящему времени 57,39 руб. (+0,2%). Евро оценивается в 70,76 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 2 апреля, составляют 57,26 руб. за американскую валюту и 70,56 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 50 и 53 копейки соответственно.
Сектор сырья сегодня отдыхает. Баррель Brent завершил предыдущие торги подъемом до уровня $69,35 (+0,8%) в ответ на статистику от Baker Hughes. Как стало известно накануне, численность буровых установок снизилась за неделю на семь единиц впервые за последние несколько недель.
В глобальном плане нефтяной сектор остается «бычьим». Для инвесторов ключевым фактором поддержки является информация о готовности ОПЕК+ продлевать соглашение по снижению добычи черного золота и ее заморозке на 2019 год и далее. Кроме того, вероятность перебоев с поставками нефти из стран Ближнего Востока тоже формирует для сырья «бычий» драйвер. На подобном фоне новости о росте запасов черного золота в США отступают на второй план.
Сегодняшние торги для рублевых пар завершатся спокойно. Западные инвесторы в финале недели сворачивают активность раньше обычного из-за Страстной пятницы, а внутренних оснований для подвижности рубля нет. Доллар США закроет сессию в пределах 57,10-57,65 руб., евро — в границах 70,55-71,00 руб.
Прайм: последние новости
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