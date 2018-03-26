Челнинца премировали 130 тыс. рублей за подтвержденные заявки в «Народный контроль» 

Глава Набережночелниского территориального подразделения Госалкогольинспекции РТ Гульшат Вафина в ходе делового понедельника, 26 марта сообщила о премировании одного из жителей города. Он получил 130 тысяч рублей за 98 подтвержденных заявок, направленных в «Народный контроль». Все они касались нарушений в сфере продажи алкогольной продукции. Всего же в 2017 году таких «алкогольных» заявок направили более 500. В ходе проверок подтвердились 209 из них. Общее число премий для заявителей составило 256 тысяч рублей.