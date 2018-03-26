Состояние Бейонсе оценивается в 500 млн И фанаты не ожидали встретить звезду ТАМ

Бейонсе (36) — одна из самых обеспеченных знаменитостей в мире, ее состояние оценивается в 500 млн долларов. Но, несмотря на это, певица не собирается тратить лишние деньги. Поклонники заметили Би в Лос-Анджелесе в магазине скидок вместе с дочкой Блю Айви (6) с полной тележкой продуктов и мелочей для дома. https://www.youtube.com/watch?v=SlxklC-TtKQ Смотри фото здесь. Зато на вещах Ноуз не экономит! Для похода в дисконт певица выбрала блузку Self-Portrait за 240 евро (ок. 17 тысяч рублей). Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sostoyanie-bejonse-otsenivaetsya-v-500-mln-i-fanaty-ne-ozhidali-vstretit-zvezdu-tam/