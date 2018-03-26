Российский аукционный дом объявил о продаже ООО «Птицефабрика „Псковская“ 

Российский аукционный дом объявил о продаже посредством публичного предложения движимого и недвижимого имущества компании-банкрота ООО «Птицефабрика „Псковская“, входящей в группу компаний „Рубеж“. На торги единым лотом выставлено три сельскохозяйственные площадки, расположенные в Пскове, Тямше и Писковичах. На данный момент часть площадок сдана в аренду профильным компаниям ООО „Псковский комбикормовый завод“ и ООО „Племрепродуктор Назия“ (входит в ЗАО „Птицефабрика Синявинская“). Торги будут проходить со 2 апреля по 27 августа, в течение этого времени каждые семь дней стоимость лота будет поэтапно снижаться. Победителем станет тот, кто первым предложит максимальную цену актуальную для текущего момента. Торг начнется с 543,6 млн рублей, при этом минимальная цена — 684,6 тыс. рублей.»Суд установил рекордно низкую минимальную цену (понижение почти в 800 раз). Для нас такая низкая цена — это хорошая возможность привлечь на торги максимальное количество участников и заинтересовать профильных инвесторов», — сообщила руководитель Департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков Ольга Желудкова. В состав имущества входят площадка в деревне Тямша на участке площадью 46,9 га, площадка в деревне Писковичи на пяти земельных участках общей площадью 34,1 га, площадка в Пскове на 1-й Поселочной улице площадью 8,5 га. В рамках реализации активов ГК «Рубеж» РАД реализовал несколько сельхозучастков компании «Рубеж-Агро» во Псковской области за 17,5 млн рублей. Общая площадь участков — более 2 тыс. га. В продаже также находится имущество «Рубеж-Агро» в Псковской области: земельные участки, производственные комплексы, жилые дома, сельхозтехника и т.д. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».