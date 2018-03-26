Создатель «МММ» и легенда 90‑х Сергей Мавроди. Справка

Мавроди родился в Москве 11 августа 1955 года, окончил Московский институт электроники и математики (МИЭМ), увлекался шахматами и покером. В начале 80-х занялся копированием аудио и видео и был задержан сотрудниками ОБХСС за нелегальную торговлю видеозаписями.

Компания «МММ» была создана в 1989 году и изначально занималась торговлей импортной техникой. Название — это первые буквы фамилий учредителей: Сергея Мавроди, его брата Вячеслава Мавроди и их знакомой Ольги Мельниковой. За короткий промежуток времени в пирамиду вложили свои сбережения около 15 миллионов российских граждан.

С февраля 1994 года АО «МММ» начала продавать акции номиналом 1 тысяча рублей и стала действовать как финансовая пирамида.

Акции быстро раскупались, и руководство «МММ» попыталось выпустить еще 1 миллиард акций, однако не получило разрешение Минфина . Тогда Мавроди ввел в обращение так называемые билеты МММ, которые по сути не являлась ценными бумагами. Цена одного билета равнялась одной сотой цены акции. Внешне билеты напоминали советский червонец, только вместо портрета Ленина в центре был изображен сам Сергей Мавроди. Впоследствии они вручались вкладчику в качестве сувенира в обмен на добровольные пожертвования. Цены покупки и продажи билетов и акций изменялись два раза в неделю и устанавливались лично Мавроди. Сначала акции продавались по номиналу в 1 тысячу рублей, а к августу их цена взлетела в 127 раз.

Самый известный герой рекламных роликов «МММ» — примерный семьянин Леня Голубков с его слоганом «Я не халявщик — я партнер», который стал крылатой фразой.

4 августа 1994 года Сергей Мавроди был арестован за неуплату налогов. Штурм его московской квартиры показывали в прямом эфире ТВ, сотрудники налоговой при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис «МММ» в Москве, а после обыска сообщили о выявлении грубых нарушений налогового законодательства.

19 августа 1994 года обманутые вкладчики пришли к Белому дому с требованиями освободить Сергея Мавроди.

В октябре того же года Сергей Мавроди зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Госдумы , что позволило ему выйти на свободу, он был избран в Госдуму, однако на заседаниях не появлялся. Уже в октябре 1995 года, Мавроди по представлению Генпрокуратуры был лишен депутатского мандата.

В 1996 году Мавроди даже пытался выдвинуться в президенты России. Центризбирком даже зарегистрировал уполномоченных представителей его инициативной группы, однако впоследствии в регистрации Мавроди отказал. Против Мавроди было возбуждено уголовное дело о подделке подписных листов, которое позже закрыли за отсутствием состава преступления.

22 сентября 1997 года, АООТ «МММ» было признано банкротом, «ценные» бумаги компании резко обесценились. Вкладчики требовали вернуть их накопления, начались массовые волнения. По официальным данным следствия, пострадавшими признано около 10 тысяч человек, однако по оценкам экспертов их количество исчисляется миллионами, также некоторые из обманутых вкладчиков финансовой пирамиды покончили жизнь самоубийством.

В декабре 1997 года Сергея Мавроди объявили в общероссийский, а затем и в международный розыск. 31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве, начались судебные разбирательства, он обвинялся в мошенничестве в крупных размерах, по разным оценкам, от 110 миллионов долларов до нескольких десятков миллиардов долларов. При этом в 200 году СК прекратил дело по факту уклонения от уплаты налогов за истечением срока давности.

В апреле 2007 года суд приговорил Сергея Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, большую часть срока он отбыл в СИЗО «Матросская тишина».

22 мая 2008 года на презентации книги «Искушение» Мавроди были предъявлены исполнительные листы о взыскании с него денег в пользу обманутых вкладчиков, общая сумма которых составляла около 300 миллионов рублей. Однако Мавроди тогда заявил, что выпускал акции в качестве главы компании, которой уже не существует.

Впоследствии, с 2011 по 2014 годы, Мавроди неоднократно пытался возродить пирамиду «МММ» в разных странах мира — от США до Азии.

В последние годы жизни Мавроди подрабатывал в качестве консультанта у одного из депутатов, за что получал скромное вознаграждение.