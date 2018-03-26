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Стоимость нефти снижается
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Стоимость нефти снижается, оставаясь у максимумов с февраля 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают коррекционное снижение, при этом оставаясь на самых высоких уровнях с февраля на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,01%, до 69,8 доллара за баррель, при этом в пятницу показатель впервые со 2 февраля поднялся выше 70 долларов. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17%, до 65,77 доллара за баррель, за выходные значение также достигало максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель.
Инвесторы сохраняют свое внимание на геополитической обстановке, в частности, на конфликте между Китаем и США. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.
"Тема торговой войны (между США и КНР — ред.) должна приниматься во внимание, если оценивать потенциальный "бычий" эффект геополитической составляющей на нефтяные рынки", — цитирует агентство Рейтер слова аналитиков JBC Energy.
Вместе с этим поддерживают стоимость нефти опасения участников рынка, что США могут выйти из иранской сделки. США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки дополнительного соглашения к совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД) по иранской ядерной программе.
Эта работа началась в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".
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