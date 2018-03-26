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Эксперт: гранты, инвестиции и финансовый рынок нужны для коммерциализации инноваций в РФ
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Эксперт: гранты, инвестиции и финансовый рынок нужны для коммерциализации инноваций в РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Система грантов, каналы сбора публичных денег и финансовый рынок необходимы для коммерциализации исследовательских и инновационных проектов в России, рассказал в интервью ТАСС основатель компании Matrix Capital, член совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано" Павел Теплухин.
" [Американский предприниматель] Илон Маск, каким мы его знаем, появился, потому что уже был фондовый рынок, через который он собирает деньги. В экосистеме должны быть три главные вещи. Первое — система грантов, которая поддерживает ранние стадии исследований, второе — каналы сбора публичных денег, третье — финансовый рынок, ожидающий возврата на свои инвестиции. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего", — объяснил Теплухин, отвечая на вопрос о том, что необходимо для успешного развития инновационных проектов в России.
Он считает, что выход из этой ситуации — в изменении среды.
"Вы обращали внимание, что добрая половина учредителей криптовалют — наши соотечественники? Но они создали их в других средах, хотя в германской, французской или в американской среде точно так же отрицают криптовалюты, как в российской. Никто не думает о том, что многие криптовалюты являются российским изобретением", — сказал эксперт.
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