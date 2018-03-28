Рынок акций Индии закрылся падением, Nifty 50 снизился на 0,69%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P BSE Metals, S&P BSE Healthcare и S&P BSE Realty.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 снизился на 0,69%, индекс BSE Sensex 30 упал на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Tech Mahindra Ltd (NS:TEML), которые подорожали на 15,45 п. (2,49%), закрывшись на отметке в 638,70. Котировки Wipro Ltd (NS:WIPR) выросли на 9,35 п. (3,41%), завершив торги на уровне 281,15. Бумаги Coal India Ltd (NS:COAL) выросли в цене на 5,15 п. (1,86%), закрывшись на отметке 283,30.

Лидерами падения стали акции Bharti Airtel (NS:BRTI), цена которых упала на 15,35 п. (3,71%), завершив сессию на отметке 398,70. Акции Tata Steel Ltd (NS:TISC) поднялись на 19,35 п. (3,28%), закрывшись на уровне 571,05, а Vedanta Ltd (NS:VDAN) снизились в цене на 7,95 п. (2,77%) и завершили торги на отметке 277,85.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Wipro Ltd (BO:WIPR), которые подорожали на 3,27% до отметки 281,45, Coal India Ltd (BO:COAL), которые набрали 2,94%, закрывшись на уровне 283,50, а также акции Hero MotoCorp Ltd (BO:HROM), которые повысились на 2,30%, завершив сессию на отметке 3.545,50.

Лидерами падения стали акции Tata Steel Ltd (BO:TISC), которые снизились в цене на 3,25%, закрывшись на отметке 570,90. Акции компании Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI) потеряли 3,05% и завершили сессию на уровне 398,90. Котировки Adani Port and Special Economic Zone Ltd (BO:APSE) снизились в цене на 2,93% до отметки 354,65.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (1097) превысило количество закрывшихся в плюсе (518), а котировки 30 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1666 компаний подешевели, 904 выросли, a 181 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 1,33% до отметки 15.7575.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,34%, или 4,50, достигнув отметки $1.337,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,77%, или 0,50, до $64,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,55%, или 0,38, до отметки $69,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,49% до 65,225, а котировки EUR/INR повысились на 0,42%, достигнув отметки 80,8895.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 89,16.