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В Минфине назвали хорошей идею создания финансового маркетплейса
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США высылают российских дипломатов

В Минфине назвали хорошей идею создания финансового маркетплейса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев поддержал идею создания единой централизованной площадки онлайн-дистрибуции финансовых услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Да слышал, идея, в принципе, хорошая", — сказал Моисеев.
Ранее директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская сообщила, что ЦБ запустит прототип маркетплейса финансовых услуг с использованием инфраструктуры Московской биржи во второй половине апреля текущего года.
Уточняется, что в рамках тестовой сделки потребитель сможет зайти в мобильное приложение одного из агрегаторов финансовых услуг — banki.ru или БКС — и подать заявку на открытие вклада в банках-тестировщиках.
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