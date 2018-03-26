В Минфине назвали хорошей идею создания финансового маркетплейса

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев поддержал идею создания единой централизованной площадки онлайн-дистрибуции финансовых услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Да слышал, идея, в принципе, хорошая", — сказал Моисеев.