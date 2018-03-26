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Глава ассоциации криптовалют и блокчейна Гонконга: «Россия могла бы стать одним из двигателей криптовалютного прогресса»
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Глава ассоциации криптовалют и блокчейна Гонконга: «Россия могла бы стать одним из двигателей криптовалютного прогресса» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
В Москве пройдет крупнейший криптофорум в Европе. Двухдневное мероприятие под названием Decenter Cryptoevent откроется во вторник, 27 марта, в Экспоцентре. Событие соберет более 10 тысяч участников и, по словам организаторов, станет «самым масштабным международным блокчейн-форумом и криптовыставкой в Европе».
На конференции выступят ведущие блокчейн-специалисты со всего мира. Среди них — глава ассоциации криптовалют и блокчейна Гонконга и глава IT-компании NexChange Джуван Ли. Вот что он рассказал о криптобудущем России:
Джуван Ли глава ассоциации криптовалют и блокчейна Гонконга и глава IT-компании NexChange «Я расскажу о влиянии криптовалют и блокчейна на рынок финансовых услуг. Для России блокчейн может стать стимулом вновь влиться в глобальное технологическое течение. Приезжая в Россию уже в третий раз, я снова и снова удивляюсь тому, как много энергии здесь уделяется тематике криптовалюты и блокчейна. Думаю, роль этих технологий будет в том, чтобы сблизить Россию с остальным миром в вопросах разработки криптовалютных технологий. На данный момент в мире существует всего несколько криптотехнологических центров. Большая часть разработок ведется в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и, конечно, в Шанхае и Пекине. На мой взгляд, в этой области налицо нехватка интеллектуальных ресурсов. Думаю, Россия могла бы стать одним из двигателей криптовалютного прогресса — страной, где проходит разработка самих технологий».
Кроме прочих на Decenter Cryptoevent планируют выступить представители крупнейших ICO-проектов России, а также интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
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