Электрические автомобили станут дешевле бензиновых 

Всего через семь лет покупка электрического транспортного средства обойдется водителям значительно дешевле, нежели бензиновый или дизельный аналог.
Если учитывать, что цены на аккумуляторные батареи будут продолжать падать, то по данным Bloomberg, некоторые электромобили сравняют свою стоимость с моделями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, к 2024 году. В то время как уже к 2025 году они могут стать еще дешевле. Из-за предстоящего увеличения массового производства литий-ионных батарей, стоимость аккумуляторов может снизиться до 70 долларов за киловатт-час к 2030 году. Для сравнения — в прошлом году эта цифра составила 208 долларов за кВтч, тем самым спровоцировала более высокую цену машин. «Продажи электромобилей будут продолжать расти в ближайшие годы, но цены на аккумуляторы по-прежнему должны еще более снижаться», — заявил аналитик Bloomberg New Energy Finance Колин МакКеррачер. Правительственные стимулы также должны играть важную роль в мотивации многих стран очистить окружающую среду. По данным Всемирного фонда дикой природы, поэтапное прекращение использования дизельных и бензиновых автомобилей ранее, чем ожидалось, может предоставить дополнительные 14 000 рабочих мест.