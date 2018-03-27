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НБД-Банк сохранил стабильный прогноз по рейтингу от Moody’s
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НБД-Банк сохранил стабильный прогноз по рейтингу от Moody’s 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердил долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечает агентство Moody’s, несмотря на работу в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, то есть в сфере с достаточно высокими кредитными рисками, НБД-Банк демонстрирует высокий уровень надежности. Также агентство отмечает положительную динамику по качеству кредитного портфеля, высокий уровень ликвидности и запас прочности по показателю достаточности капитала.
«Moody’s является одним из самых влиятельных международных рейтинговых агентств, и потому стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу открывает новые возможности для развития НБД-Банка. Данная оценка нашей деятельности со стороны агентства говорит в первую очередь о том, что мы правильно выстраиваем свою работу и укрепляем позиции на банковском рынке», — говорит начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.
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