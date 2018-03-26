Ольга Богомолец: Украинцев, фактически, свели до уровня папуасов

Обычно реформы осуществляются для роста экономики и уровня ВВП. И только в Украине происходит все наоборот: чем активнее правительство осуществляет свои псевдореформы — тем хуже становится экономическая ситуация в стране и уровень жизни людей.

В 2017 году мы поставили новый антирекорд — по уровню ВВП на душу населения Украина заняла 133 место с показателем 2205 долларов США, пропустив вперед такие страны, как Микронезию, Судан Гондурас и других экономических «тигров». Рядом с нами — Папуа-Новая Гвинея , где уровень ВВП на душу населения почти равен нашему и составляет 2094 долларов.

Украинцев, фактически, свели до уровня папуасов, и ситуация ухудшается с каждым днем — все больше людей выезжают за границу, все меньше остаются производить внутренний валовой продукт.

Эти показатели — красноречивое свидетельство «успешности» реформ. Несмотря на ужасающие цифры национального позора, слов об изменении и «улучшении» уже не слышишь. Потому улучшение происходит только в телевизоре.

Мы никогда не догоним Гондурас, пока при власти у нас будет существующий политический класс. Нам нужно полностью изменить политические элиты, начать новую индустриализацию, бросить все усилия на развитие промышленности и высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Но пока государством будут руководить люди с клептоманскими наклонностями, а в стране будет процветать коррупция и псевдореформы — дальше мечтаний об Украине, как сырьевом и аграрном приложении развитых стран, дело не пойдет.

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