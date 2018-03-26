МегаФон предлагает избавиться от собственного спама за 1 рубль в день

МегаФон предлагает избавиться от собственного спама за 1 рубль в деньКажется, операторы решили один за другим радовать своих абонентов. Встречайте, акция невиданной щедрости от МегаФона.

Оператор начал рекламировать услугу отключения СМС-рассылок. Достаточно платить всего 1 рубль в день, и вы больше не увидите рекламных сообщений.

Причём блокируется весь входящий спам. В том числе, от МегаФона.

Для активации функции введите USSD-код *532*1#, затем внесите до 100 номеров в базу МегаФона. Интересно, сколько человек готово избавиться от оповещений оператора за такую скромную плату?