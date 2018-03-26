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МегаФон предлагает избавиться от собственного спама за 1 рубль в день
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МегаФон предлагает избавиться от собственного спама за 1 рубль в день 

iPhones.ru 45 минут назад
Фото: iPhones.ru
МегаФон предлагает избавиться от собственного спама за 1 рубль в деньКажется, операторы решили один за другим радовать своих абонентов. Встречайте, акция невиданной щедрости от МегаФона.
Оператор начал рекламировать услугу отключения СМС-рассылок. Достаточно платить всего 1 рубль в день, и вы больше не увидите рекламных сообщений.
Причём блокируется весь входящий спам. В том числе, от МегаФона.
Для активации функции введите USSD-код *532*1#, затем внесите до 100 номеров в базу МегаФона. Интересно, сколько человек готово избавиться от оповещений оператора за такую скромную плату?
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