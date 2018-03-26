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Кубаньторгбанк снизил ставки по депозитам юрлиц
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Кубаньторгбанк снизил ставки по депозитам юрлиц 

Банки.ру 45 минут назад
Кубаньторгбанк снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях на 0,2—0,4 процентного пункта.
По «Стабильному» теперь средства размещаются под 6,9—7,8% годовых для юридических лиц и под 6,3—7,2% для индивидуальных предпринимателей. Срок — 7, 14, 21, 31, 61 или 91 день. Пополнение и частичное снятие запрещены.
Продуктовый виджет
«Доходный» депозит открывается теперь под 7,1—7,5% годовых для юридических лиц и под 6,5—6,9 для индивидуальных предпринимателей. Договор заключается на 31, 61 или 91 день. Депозит пополняемый.
Минимальная сумма размещения по вкладам — от 100 рублей. При досрочном расторжение договора проценты начисляются по ставке «до востребования» (0,01% годовых).
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