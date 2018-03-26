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В «Час земли» несколько сотен рязанцев посмотрели на луну
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В «Час земли» несколько сотен рязанцев посмотрели на луну 

АиФ Рязань 57 минут назад
24 марта в Рязанской области прошла глобальная ежегодная акция «Час Земли», сообщает региональное минприроды. С 20:30 на территории рязанского кремля более 350 рязанцев присоединились к экологической акции. Для всех присутствующих руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева прочитала лекцию о рязанском кремле, желающие смотрели на луну в телескоп с астрономами из клуба «Меридиан 39». Гвоздем программы стал запуск в воздух огромного аэростата.
За все время проведения акции за счет отключения подсветки в городе и области сэкономили в общей сложности 5 тысяч кВт/час электроэнергии, что сопоставимо с суточным потреблением небольшого города.
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