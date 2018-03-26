В «Час земли» несколько сотен рязанцев посмотрели на луну

24 марта в Рязанской области прошла глобальная ежегодная акция «Час Земли», сообщает региональное минприроды. С 20:30 на территории рязанского кремля более 350 рязанцев присоединились к экологической акции. Для всех присутствующих руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева прочитала лекцию о рязанском кремле, желающие смотрели на луну в телескоп с астрономами из клуба «Меридиан 39». Гвоздем программы стал запуск в воздух огромного аэростата.

За все время проведения акции за счет отключения подсветки в городе и области сэкономили в общей сложности 5 тысяч кВт/час электроэнергии, что сопоставимо с суточным потреблением небольшого города.