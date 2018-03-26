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В Адыгее пройдет акция «Вернем монету в обращение»
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В Адыгее пройдет акция «Вернем монету в обращение» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В этот период клиенты смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или монеты большего номинала в десяти банках.
«Во время акции у населения будут приниматься различные номиналы монет — от 1 копейки до 25 рублей, выпущенных в обращение с 1997 года. Количество принимаемой мелочи не ограничено. Точные условия акции можно узнать непосредственно в офисах банков, где клиенты планируют совершить обмен», пресс-служба отделения-НБ Адыгеи.
«Мелочь часто оседает в копилках. Так, за прошедший год в Адыгее лишь незначительная часть выпущенных в обращение монет вернулась в кассы банков, — рассказал Сергей Самойленко, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Адыгея. — Акцией «Вернем монету в обращение» мы призываем жителей республики активно использовать в своих ежедневных расчетах мелочь, а не хранить её дома».
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