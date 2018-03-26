В Адыгее пройдет акция «Вернем монету в обращение»

В этот период клиенты смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или монеты большего номинала в десяти банках.

«Во время акции у населения будут приниматься различные номиналы монет — от 1 копейки до 25 рублей, выпущенных в обращение с 1997 года. Количество принимаемой мелочи не ограничено. Точные условия акции можно узнать непосредственно в офисах банков, где клиенты планируют совершить обмен», пресс-служба отделения-НБ Адыгеи