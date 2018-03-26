В России расширят права граждан при несогласии с кадастровой стоимостью земли

«Речь идёт о кадастровой оценке собственности по рыночной цене. Сейчас рыночная цена рассчитывается исходя из данных на 2014 год, когда были другие экономические условия. Зачастую установленная стоимость превышает возможности её продажи. Я подготовил законопроект, который обяжет субъект при согласии владельца земельного участка выкупить данный объект за 30 процентов стоимости в случае, если собственник считает, что установленная цена не соответствует рыночной», — рассказал Калашников.

По его словам, законопроект будет внесён в Госдуму уже на этой неделе. «В целом, я глубоко убеждён, что налог на недвижимость не должен рассчитываться от рыночной цены — его стоит рассчитывать от площадей, которые занимает строение», — отметил сенатор.