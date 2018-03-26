Ещё
В России расширят права граждан при несогласии с кадастровой стоимостью земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России расширят права граждан при несогласии с кадастровой стоимостью земли 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Если собственник земельного участка не согласен с кадастровой стоимостью, установленной органами власти субъекта, субъект будет обязан выкупить участок за 30 процентов от установленной стоимости. Соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму уже на этой неделе, рассказал «Парламентской газете» автор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
«Речь идёт о кадастровой оценке собственности по рыночной цене. Сейчас рыночная цена рассчитывается исходя из данных на 2014 год, когда были другие экономические условия. Зачастую установленная стоимость превышает возможности её продажи. Я подготовил законопроект, который обяжет субъект при согласии владельца земельного участка выкупить данный объект за 30 процентов стоимости в случае, если собственник считает, что установленная цена не соответствует рыночной», — рассказал Калашников.
По его словам, законопроект будет внесён в Госдуму уже на этой неделе. «В целом, я глубоко убеждён, что налог на недвижимость не должен рассчитываться от рыночной цены — его стоит рассчитывать от площадей, которые занимает строение», — отметил сенатор.
Парламентская газета: последние новости
Сторчак заявил об отсутствии угроз со стороны криптовалют Нефтегазовые организации согласуют с Росприроднадзором планы по предупреждению разливов нефти Николаев: понижение ставки по ипотечным кредитам не приведёт к «пузырю» на рынке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов181
Умер Сергей Мавроди202
Украина задержала российское судно161
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия344
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП215
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:03
Песков отреагировал на слухи о запрете «плохих новостей»
Политика
России нужно перестать оправдываться
Политика Статьи
01:49
Почему они нас ненавидят
Политика Статьи
04:54
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
Происшествия
00:36
Опубликовано видео начала пожара в Кемерово
Происшествия
03:37
Душегубкой может стать любой российский ТРЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение