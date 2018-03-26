Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,72 проц.

Токио, 26 марта / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,72 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 20766,10 пункта, что на 148,24 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, увеличился на 6,38 пункта или 0,38 проц., составив 1671,32 пункта. —0—