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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,72 проц.
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,72 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 26 марта /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,72 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 20766,10 пункта, что на 148,24 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, увеличился на 6,38 пункта или 0,38 проц., составив 1671,32 пункта. —0—
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