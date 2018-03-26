Биржи Европы растут на снижении опасений глобальной торговой войны

Индексы основных европейских фондовых бирж растут в понедельник на фоне надежд на то, что планируемые протекционистские меры США будут выборочными и ограниченными и не приведут к глобальной торговой войне, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 11.52 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,35%, до 5113,13 пункта, немецкий DAX на 0,53%, до 11948,23 пункта, британский FTSE 100 — на 0,35%, до 6945,33 пункта.