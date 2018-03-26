ЦИАН: чтобы купить квартиру во Владивостоке, придётся откладывать все деньги в течение 3,5 лет

Краевой центр Приморья — один из аутсайдеров в России по доступности жилья.

Владивосток оказался на третьем месте индекса доступности жилья в городах с численностью населения от 400 тыс. до одного млн человек, который составили аналитики сервиса ЦИАН по итогам 2017 года.

«Аналитики ЦИАН проанализировали средние цены на жильё (отдельно для новостроек и вторичного рынка) и среднемесячную заработную плату по крупным городам России и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру (при условии, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение жилья). Расчеты выполнялись для 49 кв. м. в новостройке и 54 кв. м. на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

Так, на новую квартиру во Владивостоке придется копить 3,5 года, а на жилье на вторичном рынке — 4,3 года. Для сравнения, в Севастополе это время составит 5,3 и 6,6 года, в Симферополе — 4,1 и 5,1 года, а в Улан-Удэ — 3,1 и 3,9 года. В Хабаровске новую квартиру можно будет купить уже через 2,7 года.

В общем рейтинге среди 47 городов по доступности жилья Владивосток оказался на 43-й позиции.