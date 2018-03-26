Надежды на расцвет. Розничный бизнес банков ждет «тучный» год

В кризисный период для розничного рынка, который пришелся на 2014-2016 годы, рост совокупного кредитного портфеля приходился только на ипотеку. Этот сегмент считался наиболее стабильным — он демонстрировал минимальную просрочку. В результате доля ипотеки и жилищного кредитования в розничном портфеле банков устойчиво росла и по итогам 2017 года превысила 42%, тогда как на начало 2011 года этот показатель незначительно превышал 30%.

Однако со второго полугодия 2017 года наблюдается оживление необеспеченного кредитования и автокредитов, причем последние стали наиболее быстрорастущим сегментом. В 2018 году аналитики Бинбанка ожидают роста розничного портфеля банков на 12-14%. При этом рост ипотеки составит порядка 13-14%, автокредитования — свыше 15%, а рост необеспеченных ссуд будет ближе к 13% с последующим замедлением динамики.

В целом розничный бизнес остается наиболее маржинальным и интересным в условиях восстановления экономики, а снижение ставок по кредитам будет дополнительно поддерживать спрос населения на новые «подешевевшие» деньги. Однако рост автокредитования и необеспеченного портфеля будет связан в первую очередь с эффектом низкой базы прошлых лет. При этом в среднесрочной перспективе у необеспеченного кредитования наименьший потенциал роста.

Индия, Индонезия, Филиппины. Долговая нагрузка населения в России остается ниже мировых стандартов. Относительно ВВП по итогам 2017 года задолженность по ипотеке составила 5,6%, хотя в развитых странах этот показатель превышает 40%. В Германии он свыше 30%, в странах Восточной Европы — от 10 до 20%. Страны с соотношением ипотека к ВВП от 4 до 7% ВВП — это Албания

Однако если исключить ипотеку из долговой нагрузки россиян, то соотношение «задолженность по кредитам без ипотеки» относительно ВВП в нашей стране уже сопоставимо с Польшей Венгрией . То есть можно говорить, что в розничном кредитовании «недоразвитой» остается именно ипотека, а дальнейший рост необеспеченных потребительских кредитов чреват дополнительными рисками.

В этот контексте логичными выглядят решения ЦБ о некотором ужесточении подходов к оценке риска в розничном кредитовании — с 1 мая 2018 года вводятся повышенные коэффициенты риска для кредитов с полной стоимостью свыше 15%, то есть речь идет именно о необеспеченном кредитовании. По мнению аналитиков Бинбанка, это ужесточение будет замедлять рост сегмента, в целом не препятствуя его восстановительной динамике.

Ипотека — главный драйвер

Процентные ставки по выданным ипотечным кредитам в течение 2016-2017 годов устойчиво снижались и закрепились ниже 10% с декабря 2017 года.

Скорее всего, темпы роста цен на недвижимость в 2018 году будут соответствовать номинальной динамике ВВП. Это означает сохранение достаточно благоприятной для покупателя конъюнктуры на рынке и вместе со снижением процентных ставок должно способствовать росту спроса на жилье и ипотечные кредиты.

Ипотека остается одним из немногих сегментов, растущих как в кризис, так и в условиях роста экономики при крайне низкой доле просроченной задолженности. Снижение ставок, действие программ поддержки ипотеки на государственном уровне и невысокая обеспеченность жильем населения делают сегмент наиболее перспективным в среднесрочном периоде.

Розницу — в студию

Начиная с марта 2017 года наблюдалось восстановление портфеля необеспеченного потребительского кредитования, по итогам года прирост составил 11%. Задолженность по кредитным картам, несмотря на слабое первое полугодие, за 12 месяцев продемонстрировала рост на 12%. При увеличении номинальных зарплат почти на 9%, а номинальных денежных доходов — на 2,5% наблюдаемые темпы роста портфеля необеспеченных потребительских ссуд можно считать сбалансированными.

Среди всего портфеля необеспеченных кредитов отдельного внимания заслуживает сегмент кредитных карт как наиболее перспективный для российской экономики, так как на 1000 человек в России приходится всего 213 кредиток. При этом в европейских странах этот показатель более чем в 2 раза выше и составляет 460 штук на 1000 человек населения, по данным обзора PCM Yearbook Research, опубликованном в апреле 2016 года.

В 2017 году заметно ускорились как рост количества кредитных карт на душу населения, так и сумма задолженности на 1 карту, что позволило улучшить оценки перспектив этого сегмента в нашей стране. По оценкам аналитиков Бинбанка, в 2018 году среди необеспеченных кредитов карточные продукты покажут максимальный рост — задолженность по ним увеличится на 14-15%.

Разгон автокредитования

После трех лет сокращения автокредитование в 2017 году перешло к росту — портфель вырос на 14,9%. Динамика сегмента зависит в первую очередь от рынка новых автомобилей в России, который начал стремительно восстанавливаться.

Рост продаж новых автомобилей происходил преимущественно из-за положительной динамики бюджетного сегмента, которой сопутствовало снижение средней цены нового автомобиля, купленного в России в 2017 году. По данным агентства «Автостат», за 2017 год средняя цена нового легкового авто составила 1,33 млн рублей, тогда как в 2016 году она составляла 1,4 млн рублей.

Продажи новых автомобилей, по данным АЕБ, превысили уровень 2016 года, но остались чуть ниже уровня 2015 года. Начало 2018 года пока выглядит многообещающим — статистика продаж января-февраля превышает прошлогоднюю на 25-30%. Это связано с отложенным спросом 2015-2016 годов, часть которого была реализована в 2017 году, а оставшаяся часть будет реализована в текущем году. Это вызовет незначительное замедление темпов роста продаж автомобилей, однако этот показатель, по всей видимости, превысит 1,7 млн штук.

Спрос на новые автомобили с высокой долей вероятности сделает сегмент автокредитования лидером 2018 года по приросту портфеля, который, по оценкам аналитиков Бинбанка, превысит 15%.

Таким образом, в 2018 году, скорее всего, будет рост во всех сегментах розничного кредитования, но ипотека и кредитные карты являются наиболее востребованными направлениями, и именно в них сконцентрирован среднесрочный потенциал роста рынка кредитов населению.

Читайте также

В защиту кредита. Почему «детская» ипотека станет драйвером для экономики