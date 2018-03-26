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Средняя цена «квадрата» в московских новостройках упала на 1,7%
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Средняя цена «квадрата» в московских новостройках упала на 1,7% 

Мир24 40 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
За последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в московских новостройках упала на 1,7% до 202,3 тысяч рублей, средняя стоимость квартиры при этом выросла на 0,5%, передает РБК со ссылкой на онлайн-сервис объявлений «Мир квартир».
Согласно результатам исследования, самое сильное падение отмечено в новомосковских поселениях Сосенское (–14,5%), Московский (–11,5%), Филимонковское (–6%). В старомосковских районах наибольшее снижение стоимости квадратного метра наблюдается в Академическом (–10,4%), Чертанове Южном (–7,4%) и Нагатинском Затоне (–4,6%).
«В некоторых районах Новой Москвы велось активное строительство, что, казалось бы, должно поднимать цены, однако там же открывались и продажи проектов на старте, что привело к снижению средней цены. То же произошло в старомосковских районах Академический и Чертаново Южное», — рассказал генеральный директор сервиса объявлений «Мир квартир» Павел Луценко.
Существенный рост цен в новостройках аналитики отметили в Лефортове (+15,1%) и Свиблове (+14,8%). По словам Луценко, стоимость выросла в тех районах, где дома находились в активной стадии строительства или были сданы в эксплуатацию.
Ранее был назван самый дорогой объект недвижимости на вторичном рынке жилья в Москве. Им стал двухуровневый пентхаус в гостинице «Москва» стоимостью 3,6 миллиарда рублей.
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