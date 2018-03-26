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Стартовал третий этап всероссийского футбольного проекта «Кубок вкуса 2018»
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Стартовал третий этап всероссийского футбольного проекта «Кубок вкуса 2018» 

ТАСС 1 час назад
27 марта стартовал уже третий этап проекта — акция в торговой сети «Лента» [1]. С 27 марта по 23 апреля, приобретая продукты под брендами Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах сети, каждый участник акции получит шанс выиграть главный приз — возможность присутствовать на тренировке сборной России, а также пообщаться с командой в неформальной обстановке. Призёры акции получат памятные призы — футбольные мячи, кружки и смарт-часы.
В феврале этого года компания ООО «Мон’дэлис Русь» запустила масштабный проект «Кубок вкуса 2018». Череда акций во всероссийских торговых сетях дает возможность футбольным болельщикам выиграть призы мечты — личные встречи со сборной России! Подробные правила «Кубок вкуса 2018» с описанием всех призов можно найти на сайте акции http:// Промо2018.рф/.
Пресс-служба «Кубок вкуса 2018»:
Анастасия Чекулаева
8 (985) 827-37— 61  a.chekulaeva@randi.ru  О компании Mondelez International в России
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как: шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.
О компании «Лента»
"Лента" — первая по величине сеть гипермаркетов и третья [1] среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 232 гипермаркетами в 84 городах по всей России и 100 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе с общей торговой площадью 1 389 376 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 600 кв.м, средняя площадь супермаркета — 900 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами.
[1] Сроки проведения акции в торговой сети «Лента»: с 27 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам такой акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте http:// Промо2018.рф/
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