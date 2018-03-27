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В Зеленограде продолжается экологическая акция «Добрые крышечки»
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В Зеленограде продолжается экологическая акция «Добрые крышечки» 

Префектура Зеленоградского административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
До 1 апреля включительно зеленоградцы могут отнести на переработку «добрые крышечки» в зеленоградский Ресурсный центр НКО в корпусе 239 с 9.00 до 20.00.
В нашем городе сбор пластиковых крышек проводит Клуб юных натуралистов Зеленограда.
Впервые акция «Добрые крышечки» стартовала в Зеленограде в начале 2017 года. Сбор и последующая переработка пластиковых крышек от бутылок проводятся в благотворительных целях. Первая часть акции была направлена на приобретение инвалидной коляски для двухлетнего ребенка-сироты. Уже в феврале прошлого года зеленоградцысобрали 140 кг «добрых крышечек». А в июне — 650 кг и помогли ребенку-инвалиду приобрести кресло.
Акция «Добрые крышечки» в Зеленограде продолжается. По задумке организаторов, жители собирают пластиковые крышки дома, а затем в обозначенные дни приносят их в пункты сбора. О том, что можно принести на переработку, куда можно выбросить отсортированный мусор в Зеленограде и кто участвует в проекте — читайте по ссылке.
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