В Зеленограде продолжается экологическая акция «Добрые крышечки»

До 1 апреля включительно зеленоградцы могут отнести на переработку «добрые крышечки» в зеленоградский Ресурсный центр НКО в корпусе 239 с 9.00 до 20.00.

В нашем городе сбор пластиковых крышек проводит Клуб юных натуралистов Зеленограда.

Впервые акция «Добрые крышечки» стартовала в Зеленограде в начале 2017 года. Сбор и последующая переработка пластиковых крышек от бутылок проводятся в благотворительных целях. Первая часть акции была направлена на приобретение инвалидной коляски для двухлетнего ребенка-сироты. Уже в феврале прошлого года зеленоградцысобрали 140 кг «добрых крышечек». А в июне — 650 кг и помогли ребенку-инвалиду приобрести кресло.

Акция «Добрые крышечки» в Зеленограде продолжается. По задумке организаторов, жители собирают пластиковые крышки дома, а затем в обозначенные дни приносят их в пункты сбора. О том, что можно принести на переработку, куда можно выбросить отсортированный мусор в Зеленограде и кто участвует в проекте — читайте по ссылке.