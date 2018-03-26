В Ростовской области в январе на 10,7% увеличилась средняя зарплата

Ростовской области по итогам января текущего года Ростовстат зафиксировал увеличение на 10,7% размера средней зарплаты. Теперь она составляет более 27,5 тыс. руб. Для статистики брались данные сотрудников крупных, средних и малых предприятий. Всего, согласно среднесписочной численности населения в донском регионе трудится 1 млн 83 тыс. человек. По данным статистики, средняя зарплата в стране составляет чуть более 39 тыс. руб. Самый высокий показатель в 92 тыс. руб зафиксирован в Чукотском автономном округе