Ещё
В Ростовской области в январе на 10,7% увеличилась средняя зарплата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области в январе на 10,7% увеличилась средняя зарплата 

Деловое сообщество 51 минуту назад
В Ростовской области по итогам января текущего года Ростовстат зафиксировал увеличение на 10,7% размера средней зарплаты. Теперь она составляет более 27,5 тыс. руб. Для статистики брались данные сотрудников крупных, средних и малых предприятий.
Всего, согласно среднесписочной численности населения в донском регионе трудится 1 млн 83 тыс. человек.
По данным статистики, средняя зарплата в стране составляет чуть более 39 тыс. руб. Самый высокий показатель в 92 тыс. руб зафиксирован в Чукотском автономном округе.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове пройдет акция по раздельному сбору мусора Федор Добронравов перенес операцию на сердце Массовая проверка пожарной безопасности ждет торговые центры области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия192
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово270
Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП107
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку142
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста116
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение