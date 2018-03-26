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Биржи АТР закрылись ростом
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Биржи АТР закрылись в основном ростом на спаде остроты опасений торговой войны 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника преимущественно выросли в рамках коррекции после резкого падения в пятницу, произошедшего после взаимных внешнеторговых решений властей США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,84%, до 2437,08 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3133,72 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — поднялся на 1,34%, до 1790,35 пункта. Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,79%, достигнув 30548,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, до 5790,5 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,72%, до 20766,1 пункта.
В понедельник большинство бирж региона отыграли пятничное падение на 3-4%, произошедшее на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.
"Если в ближайшие несколько торговых сессий начнут поступать более благоприятные заявления от администрации США и от китайской стороны, тогда вероятно кардинальное изменение последнего тренда на рынках", — приводит агентство Рейтер мнение исполнительного директора Rakuten Securities Australia Ника Твидейла (Nick Twidale).
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