ЦБ Китая обещает дальнейшее открытие финсектора

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика». Китай будет последовательно реформировать и дальше открывать свой финансовый сектор, делая «равный акцент» на предотвращении рисков посредством регулирования и надзора. Об этом заявил новый глава Центробанка КНР И Ган в воскресенье, сообщает Reuters

И Ган. Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

И Ган, заместитель председателя центробанка, на прошлой неделе был неожиданно назначен новым главой Народного банка Китая на сессии Всекитайского собрания народных представителей. "История показывает, что более открытые отрасли более конкурентоспособны, а менее менее открытые отрасли менее конкурентоспособны и в них наблюдается накопление рисков", — сказал И Ган. Большое внимание он уделил контролю над рисками. Речь нового главы Народного банка Китая соответствует заявлениям правительства о том, что открытие рынка Китая будет продолжаться, но темпами, которые устанавливает Пекин. "Мы будем уделять равное внимание открытию финансового сектора и предотвращению финансовых рисков, — пообещал И. — Открытие финансового сектора должно сопровождаться развитием финансового регулирования". Как сообщали «Вести. Экономика», председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии XIX съезда Коммунистической партии в октябре, что Китай будет углублять экономические и финансовые реформы и продолжит открывать свои рынки для иностранных инвесторов, поскольку страна хочет перейти от ускоренного к качественному росту.

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Новый глава ЦБ Китая — кто он? Китай продолжит открывать экономику, углубит реформы Китай смягчил ограничения для иностранных акционеров В ноябре страна сделала важный шаг на пути к долгожданному открытию своей финансовой системы. Пекин заявил, что повысит лимит на иностранную собственность в совместных предприятиях, которые работают с фьючерсами, ценными бумагами и фондами, с 49% до 51%, хотя точные сроки не были установлены. Но повышение лимитов собственности не означает, что не будет никакого контроля, предупредил И. По его словам, к местным и иностранным фирмам будут относиться одинаково. Глава ЦБ отметил, что Китай еще больше откроет свой рынок облигаций, а вторая фаза китайской международной платежной системы (CIPS, система трансграничных расчетов в юанях) начнется в ближайшее время. "У нас есть три основные задачи, касающиеся финансовой системы. Во-первых, проводить разумную денежно-кредитную политику. Во-вторых, продвигать финансовые реформы и открывать [финансовый сектор]. В-третьих, выиграть битву против финансовых рисков", — сказал И. "Денежно-кредитная политика не будет слишком жесткой или слишком мягкой", — отметил И, добавив, что агрегат денежной массы M2 и совокупный объем финансирования в этом году будут расти разумными темпами. Глава Центробанка заявил, что в этом году давление потребительской инфляции будет умеренным, а рост цен производителей замедлится. Курс юаня будет оставаться в основном стабильным, добавил он.