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В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях
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В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 1 июля текущего года будут повышены цены на проживание в муниципальных общежитиях. Соответствующая информация опубликована в постановлении администрации городского округа.
«Стоимость обслуживания ВДГО для жильцов комнат поднимут с 1,45 рубля за кв. метр до 1,50 рубля. Плата за проживание в домах с лифтами и мусоропроводами вырастет с 38,69 до 40,12 рубля. Для жильцов общежитий, где есть все удобства, кроме вышеперечисленных, стоимость проживания составит 30,62 рубля», — говрится в документе.
Известно также, что плата за содержание кухонь, постирочных, душевых и других бытовых помещений общежития также повысится. Отметим также, что жильцов, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, освободят от внесения платы за наем.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что самарские власти сочли невыгодным строительство доходных домов для сотрудников промышленных предприятий.
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