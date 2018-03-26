В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях

С 1 июля текущего года будут повышены цены на проживание в муниципальных общежитиях. Соответствующая информация опубликована в постановлении администрации городского округа.

«Стоимость обслуживания ВДГО для жильцов комнат поднимут с 1,45 рубля за кв. метр до 1,50 рубля. Плата за проживание в домах с лифтами и мусоропроводами вырастет с 38,69 до 40,12 рубля. Для жильцов общежитий, где есть все удобства, кроме вышеперечисленных, стоимость проживания составит 30,62 рубля», — говрится в документе.

Известно также, что плата за содержание кухонь, постирочных, душевых и других бытовых помещений общежития также повысится. Отметим также, что жильцов, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, освободят от внесения платы за наем.