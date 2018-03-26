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ЦБ установил факт манипулирования облигациями
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ЦБ установил факт манипулирования облигациями 

Банки.ру 1 час назад
Банк России установил факты манипулирования облигациями Алексеем и Денисом Гришиными на рынке облигаций на Московской бирже с 21 января по 12 февраля 2016 года.
Как отмечает пресс-служба регулятора, в ходе проверки установлено, что Гришины совершили между собой серию сделок в режиме основных торгов Московской биржи на основании безадресных встречных заявок. Чтобы состыковаться, они выставляли идентичные параметры по цене и объему с минимальной разницей во времени. Указанное торговое поведение свидетельствует о предварительном соглашении между этими контрагентами.
Сделки совершались с облигациями ООО «ДелоПортс» серии 01, облигациями ООО «Кузбассэнерго-Финанс» серии 02, облигациями АО «ПКТ» серии 01, биржевыми облигациями ООО «РСГ-Финанс» серии БО-01, биржевыми облигациями ПАО «Корпорация „Иркут“ серии БО-04, государственными облигациями Смоленской области 2013 года и привели к существенным отклонениям параметров торгов. ЦБ идентифицировал эти трансакции как манипулирование рынком.
Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений федерального закона, включая блокировку торговых счетов вышеуказанных лиц до установления всех обстоятельств и причин совершения ими противоправных действий.
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