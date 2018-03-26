Темпы жилого строительства в Швеции снизятся — прогноз

Согласно экономическому прогнозу Шведской Строительной Федерации, снижение составит более 30% от пика в 2017 году. В своем докладе Федерация предупредила, что кредитные ограничения, такие как ужесточение требований по амортизации, могут ускорить спад, сообщает The Local.

Прогнозируемое замедление происходит, несмотря на сохраняющиеся проблемы с поиском жилья в больших городах Швеции . Многие люди по-прежнему испытывают нехватку доступных предложений — особенно семьи, находящиеся в плохой экономической ситуации. К тому же, Швеция входит в рейтинг стран с самым стремительным ростом цен на жилье.

С другой стороны, в докладе отмечается положительная тенденция в отношении инвестиций в общественные места, такие как железные дороги и больницы. По прогнозам, число таких объектов инфраструктуры вырастет на 11% в период 2018 и 2019 годами.