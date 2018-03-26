Ещё
Темпы жилого строительства в Швеции снизятся — прогноз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Темпы жилого строительства в Швеции снизятся — прогноз 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Согласно экономическому прогнозу Шведской Строительной Федерации, снижение составит более 30% от пика в 2017 году. В своем докладе Федерация предупредила, что кредитные ограничения, такие как ужесточение требований по амортизации, могут ускорить спад, сообщает The Local.
Прогнозируемое замедление происходит, несмотря на сохраняющиеся проблемы с поиском жилья в больших городах Швеции. Многие люди по-прежнему испытывают нехватку доступных предложений — особенно семьи, находящиеся в плохой экономической ситуации. К тому же, Швеция входит в рейтинг стран с самым стремительным ростом цен на жилье.
С другой стороны, в докладе отмечается положительная тенденция в отношении инвестиций в общественные места, такие как железные дороги и больницы. По прогнозам, число таких объектов инфраструктуры вырастет на 11% в период 2018 и 2019 годами.
Prian.ru: последние новости
Жилье в Лондоне дешевеет седьмой месяц подряд Недвижимость Сан-Франциско за шесть лет подорожала на 106% Жилье в Дубровнике дорожает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди200
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия291
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП161
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку138
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово61
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение