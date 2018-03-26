Китай запустил антидемпинговое расследование в отношении импортного фенола 

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Министерство коммерции КНР в понедельник объявило о начале антидемпингового расследования в отношении фенола, импортированного из США, ЕС, Республики Корея, Японии и Таиланда.
Министерство получило заявление с требованием от китайских производителей начать расследование в отношении зарубежных производителей, так как последние занимаются демпингом, продавая свою продукцию на китайском рынке по ценам ниже объективной рыночной стоимости, говорится в официальном заявлении ведомства.
Расследование завершится 26 марта следующего года, однако при наличии особых обстоятельств может продлиться до 26 сентября 2019 года. -0-