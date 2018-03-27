БыстроБанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

Так, «Доходный» (от 10 тыс. рублей на сроки от месяца до полутора лет) открывается теперь под 1,5—4,5% годовых (ранее — под 2,5—5,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

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«Удобный» (от 5 тыс. рублей на полгода) размещается под 5,5% годовых (вместо 6%).

Доходность «Пополняемого» вклада (от 10 тыс. рублей) составляет 4% годовых (до этого — 5%), а депозита «Пополняемый — пенсионный» (от 1 тыс. рублей) — 4,3% (прежде — 5,3%). Срок размещения обоих вкладов — два года.

Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Во вклады можно вносить дополнительные взносы.

Возможно увеличение годовой ставки на 2 процентных пункта в рамках бонуса «Юбилейный» по вкладам «Доходный», «Пополняемый» и «Пополняемый — пенсионный».