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БыстроБанк уменьшил ставки по вкладам в рублях
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БыстроБанк уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 30 минут назад
Так, «Доходный» (от 10 тыс. рублей на сроки от месяца до полутора лет) открывается теперь под 1,5—4,5% годовых (ранее — под 2,5—5,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
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«Удобный» (от 5 тыс. рублей на полгода) размещается под 5,5% годовых (вместо 6%).
Доходность «Пополняемого» вклада (от 10 тыс. рублей) составляет 4% годовых (до этого — 5%), а депозита «Пополняемый — пенсионный» (от 1 тыс. рублей) — 4,3% (прежде — 5,3%). Срок размещения обоих вкладов — два года.
Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Во вклады можно вносить дополнительные взносы.
Возможно увеличение годовой ставки на 2 процентных пункта в рамках бонуса «Юбилейный» по вкладам «Доходный», «Пополняемый» и «Пополняемый — пенсионный».
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