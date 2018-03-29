Кабмин установил оклады для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

Правительство утвердило размер месячных денежных окладов сотрудников организаций вневедомственной охраны войск национальной гвардии России . Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 29 марта.

Согласно документу, оклад начальника регионального управления в субъекте Федерации с численностью населения более 2,5 миллиона человек равен 25 тысячам рублей, его заместителя — 24 тысячам. Оклад начальника отдела по субъекту — 24,5 тысячи рублей, его зама — 23,5 тысячи, старшего инспектора — 17,5 тысячи рублей, инспектора — 16,5 тысячи.

В регионах, где численность населения меньше 2,5 миллиона человек, оклад начальника управления составит 23 тысячи рублей, начальника отдела — 22,5 тысячи, их замов — соответственно на тысячу рублей меньше. Оклад старшего инспектора в таких регионах составит 16,5 тысячи рублей, инспектора — 15,5 тысячи.

Кроме того, в соответствии с постановлением оклады сотрудников территориальных органах Росгвардии в Москве Санкт-Петербурге , Московской и Ленинградской областях повышаются на 10 процентов.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

Ранее в силу вступило постановление кабмина, в соответствии с которым военнослужащим по контракту, которые осуществляют руководство деятельностью частями спецназа Росгвардии, начнут ежемесячно выплачивать надбавку к жалованию.