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Кабмин установил оклады для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии
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Кабмин установил оклады для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство утвердило размер месячных денежных окладов сотрудников организаций вневедомственной охраны войск национальной гвардии России. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 29 марта.
Согласно документу, оклад начальника регионального управления в субъекте Федерации с численностью населения более 2,5 миллиона человек равен 25 тысячам рублей, его заместителя — 24 тысячам. Оклад начальника отдела по субъекту — 24,5 тысячи рублей, его зама — 23,5 тысячи, старшего инспектора — 17,5 тысячи рублей, инспектора — 16,5 тысячи.
В регионах, где численность населения меньше 2,5 миллиона человек, оклад начальника управления составит 23 тысячи рублей, начальника отдела — 22,5 тысячи, их замов — соответственно на тысячу рублей меньше. Оклад старшего инспектора в таких регионах составит 16,5 тысячи рублей, инспектора — 15,5 тысячи.
Кроме того, в соответствии с постановлением оклады сотрудников территориальных органах Росгвардии в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях повышаются на 10 процентов.
Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.
Ранее в силу вступило постановление кабмина, в соответствии с которым военнослужащим по контракту, которые осуществляют руководство деятельностью частями спецназа Росгвардии, начнут ежемесячно выплачивать надбавку к жалованию.
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