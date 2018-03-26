Пропадает желание наращивать инвестиции, — Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

На настроения инвесторов негативно влияет и то, что прошедшая неделя для фондового рынка США оказалась самой плохой за два года. Повышение ставок ФРС было довольно мягким ударом, но затем на рынки пришел страх из-за новых торговых законодательных инициатив Дональда Трампа , и желающих покупать акции перед выходными было очень мало. В конечном итоге, за неделю индекс DowJonesIndustrialAverage потерял 5,7%, S&P 500 упал на 6%, а NasdaqComposite понизился на 6,5%. Кто бы что ни говорил про «островки стабильности», но если американский индекс S&P-500 пробьет вниз поддержку 2530, наш рынок не будет «островком стабильности». Он скроется под водой, но возможно скорость этого погружения будет ниже, чем у других развивающихся рынков.

Главным драйвером для динамики мировых фондовых рынков будут, скорее всего, любые новости касательно законов по торговле от администрации Дональда Трампа или ответных мер со стороны Китая или других торговых партнеров США. «Протекционизм будет играть против позитивных факторов, появившихся после введения закона Трампа о снижении налогов и создании рабочих мест, — говорит экономист по США в Barclays Майкл Гейпен. — Законы против свободной торговли, в частности повышение ввозных пошлин, оказывают такой же эффект, какой оказало бы повышение налогов для потребителей и бизнеса, так как эти меры увеличивают стоимость торговых операций. Также эти инициативы увеличивают уровень неопределенности. Это отрицательно сказывается на котировках активов и, таким образом, может ослабить способность домохозяйств поддерживать затраты на прежних уровнях. Также следует ожидать, что у представителей бизнеса пропадет желание наращивать инвестиции. Первая реакция фондового рынка США, когда акции упали примерно на 2,5% после оглашения намерений Трампа, подтверждает такой взгляд и не вызывает удивления».

Сильный рост прибыли американских компаний, который оказывал поддержку фондовому рынку, держался на продолжительном позитивном настроении инвесторов. Теперь, похоже, становится очевидно, что в январе был пик настроений инвесторов, по крайней мере, временный. Большинство аналитиков прогнозировало продолжение роста американского фондового рынка в 2018 году, но ряд событий — как произошедших, так и гипотетических — могут не дать этим прогнозам сбыться.

Акции Facebook потеряли в цене за неделю примерно 13%. В последнее время сбор и защита персональных данных пользователей соцсети всё заметнее становится темой для обсуждения и критики со стороны как политиков, так и общества, из-за фиаско с CambridgeAnalytica. Теперь CEO компании Марк Цукерберг должен будет дать показания в законодательных органах США и Великобритании . Наряду с падением акций Facebook, также сильное снижение по итогам недели продемонстрировали другие гиганты сектора информационных технологий. Акции Alphabet и Amazon потеряли соответственно 5% и 10%, на фоне беспокойств инвесторов насчет того, что технологические компании, которые до сих пор существовали в отсутствие жестких регулирующих законов, теперь столкнулись со всё возрастающей враждебностью политической обстановки.

На предстоящей неделе главным событием в экономике США будет выход третьей оценки ВВП за четвертый квартал в среду. Ожидается, что показатель экономического роста в последние три месяца 2017 года в этом отчете составит 2,7% в годовом выражении, что выше предыдущей оценки в 2,5%.

Также следует отметить, что эта неделя будет укороченной: в пятницу биржи будут закрыты в связи с празднованием Великой пятницы. Эта неделя также примечательна тем, что это последняя неделя первого квартала. Календарь же корпоративной отчетности в США на этой неделе достаточно свободный.