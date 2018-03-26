Шотландия обгоняет другие части Великобритании по росту цен на жилье

В среднем, жилье в Шотландии в настоящее время стоит $209 350 и медленно дорожает. Темпы роста выше, чем в остальной части Великобритании , где стоимость недвижимости поднялась на 4,9% до $318 040, сообщает Mansion Global. Помимо цен растут и арендные ставки в регионе.

По словам операционного директора Регистра Шотландии, средние цены на жилье стабильно увеличиваются каждый месяц, начиная с марта 2016 года. Самый большой скачок наблюдался на Оркнейских островах, архипелаге у северо-восточного побережья Шотландии, где недвижимость подорожала на 23,6% — до $203 290.

За островами следуют Восточный и Западный Лотиан — районы, которые окружают Эдинбург . Здесь средние цены увеличились на 13,9% до $309 270 и на 13,3% до $220 110 соответственно.

Средняя стоимость имущества, приобретенного первыми покупателями жилья, выросла в январе 2018 года на 6,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $167 990. Прочая недвижимость подорожала на 8,3% — до $252 880.