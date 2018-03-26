Консервативные бумаги, в целом, выдерживают всплески изменчивости NYSE, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

В первую очередь, снижались бумаги, у которых желание ФРС ограничиться тремя повышениями ставок в этом году вызывало опасения за то, как холодная зима повлияла на экономику и кредитование. Особенно заметно снизились, естественно, банки, например, Bank of America подешевел на 9% до $29,17 (хотя его ожидаемая дивидендная доходность до сих пор не превышает +1,7% в год).

Кроме того, мы наблюдали в красной или, как минимум, в розовой зоне бумаги с высокими показателями цены к прибыли, например, Alphabet (цена к прибыли 32,0), Amazon (326,8), Visa (45,9), Netflix (210,9), NVidia (50,5), Activision Blizzard (68,0), Ely Lilly (46,1), Intuitive Surgical (46,9).

Падали также бумаги с высокими, с точки зрения секторальных сравнений, значениями цены к чистым активам: IBM (цена к чистым активам 7,8), Microsoft (8,9), Electronic Arts (9,2), Celgene (9,5), Incyte (10,8), Adobe (12,5), JP Morgan (1,6).

При этом Dow 30 упал слабее, чем S&P, так как в нём больше компаний оборонного машиностроения, выигравших от трёх важных факторов. Первый — увеличение расходов бюджета на ОПК, второй — снижение пошлин на торговлю с целым рядом союзников США по Североатлантическому договору, и третий — визит саудовского принца в Белый дом с новыми заказами.

Из цикличных сырьевых бумаг, неожиданное снижение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, до уровней ниже пятилетней средней, при росте числа буровых в Америке до 804 штук подбросило котировки «чёрного золота» до $70,27 за баррель, что привело к росту ценных бумаг известных нефтяных холдингов, в том числе ConocoPhillips (Nyse: COP) на +5,1% в неделю до $57,74, и Anadarco Petroleum (Nyse: APC) — на +5,2% в неделю, до $61,56.

Освобождение от торговых пошлин части союзников США, преимущественно в Европе, поддержало тренд на рост изменчивости в мировой экономике, вследствие чего доходность трежерис уменьшилась до 2,83%, и золото подросло до $1345,83 за унцию, что привело к росту акций золотодобытчика Newmont Mining (Nyse: NEM) на +3,7% до $38,76.

Желание ЕЦБ обойтись без неожиданностей в монетарной сфере укрепило пару евро/доллар около 1,237.

Из вложений, которые ориентированы на прирост стоимости от года к году и из месяца в месяц, менее всего подешевели бумаги консервативного стиля инвестирования, ориентированного, преимущественно, на прирост стоимости в реальном секторе экономики. В том числе — производитель процессоров и компьютерной памяти Intel (-3,5% до $49,36), газировщик Coca-Cola (-2,6% до $42,33), производитель личных товаров Colgate-Palmolive (-1,8% до $68,38), производитель одежды и обуви Nike (-1,9% до $64,63), успешно отчитавшийся о преодолении сложных тенденций на рынке потребительского спроса. Все эти компании отличаются тем, что существуют на рынке не первый год, продают товары по всему миру и меньше других зависят от краткосрочных колебаний валютного курса.

Среди компаний высоких технологий, ориентированных на рост в секторе мобильной рекламы, 14%-ное падение показал Facebook (Nasdaq: FB, $159,39), после того, как глава соцсети Марк Цукерберг продал её ценных бумаг на $1,36 млрд с середины сентября 2017 года по март 2018 года по средневзвешенной цене около $178,44, вероятно, предвидя трудности с объяснением ситуации вокруг Cambridge Analytica. Впереди у Марка не исключаются ещё объяснения, как минимум, с законодателями, которые могут завершиться выплатой денежных компенсаций людям, считающим себя пострадавшими от утечки данных.

Но вернёмся к сектору тяжёлого машиностроения. Визит саудовского принца в Белый дом и расширение оборонных расходов вывели на позитивную территорию котировки Lockheed Martin (Nyse: LMT) на +1,5% в неделю до $336,31 и Raytheon (Nyse: RTN) на +2,1% до $214,57. Обсуждение в развитых странах мер в сфере ношения оружия подогрели ажиотаж вокруг акций Northrop Grumman (Nyse: NOC), выросших на +2,1% до $345,77. Все эти компании отличают устойчивая поддержка со стороны решений федеральных властей, а также востребованность при международной напряжённости, сдерживающей рост российского фондового рынка, и, наконец, высокий уровень развития технологий. Например, в активе Raytheon одна из самых продвинутых в мире и этнически разнообразных команд по разработке новых технологий распознавания речи, позволяющих следить за преступниками по всему миру.

IPO Dropbox в пятницу завершило торги на +36% выше цены, по которой мы его брали. В течение этой недели в США выступления представителей ФРС, в среду данные по ВВП, в четверг по ценам расходов на личное потребление, и в конце католический праздник — Великая пятница, которая выходная на бирже Nyse. С большинством ярких сделок стараются успеть до затишья, и по нескольким из них приём заявок завершается 27 марта, а первая сделка 29-го, а cегодня-завтра чуть ли не крайний срок подачи заявок.