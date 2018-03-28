Ещё
Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 1 час назад
Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,4-0,6% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2250, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2230, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2270 и 2280, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».
"После негативного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить падение к следующему уровню поддержки, расположенному в районе 2240. Вместе с тем, утреннее ухудшение внешнего фона пока выглядит не настолько критическим, чтобы вызвать панические распродажи российских акций", — добавил он.
Утреннее умеренное снижение рынка нефти может привести к незначительному ослаблению рубля на открытии торгов, считает Вадим Иосуб из компании «Альпари».
Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,9-58,1 рубля, для европейской валюты — 70,6-72,1 рубля, оценил он.
Впрочем, поддержку курсу рубля будет оказывать дефицит рублевой ликвидности, вызванный налоговыми платежами — сегодня ожидается рекордная выплата в бюджет налога на прибыль на уровне 650 миллиардов рублей, а Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 30 миллиардов, отметил Константин Кочергин из банка «Восточный».
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 1,4-2,9% на фоне распродаж бумаг технологического сектора.
Так, бумаги Facebook подешевели на 4,92% на фоне сообщений о том, что глава компании Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.
Азиатские биржи с утра снижались на 0,4-1,8%, японский Nikkei 225 — на 1,3%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 1,4%.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра колебались разнонаправленно в пределах 0,3%.
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,6 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро колебался на уровне 1,2386 доллара против 1,2403 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве вслед за мировыми рынками и нефтью. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% — до 2262,5 пункта, индекс РТС — на 1,06%, до 1243,99 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,35 рубля — до 57,51 рубля, евро — на 0,2 рубля, до 71,35 рубля.
Прайм: последние новости
Биткоин дешевеет более чем на 6% на новостях о запрете рекламы криптовалют в Twitter Биржи АТР снижаются на ослаблении индексов США Рубль в начале дня слабо снижается к доллару и стабилен к евро
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово334
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово122
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1096
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»29
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»238
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Украина
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
00:54
Названы дизайнеры двух будущих станций метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение