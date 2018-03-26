Минус 60 дипломатов — минус 30 бп по РТС

Investing.com — С середины дня понедельника российский рынок перешел от боковика к явному спаду. Рубль, несмотря на налоговый период — а выплаты предприятий в течение недели могут превысить 1 трлн руб. — растерял все накопленное с утра. К 18.50 МСК доллар опять подорожал к предыдущему закрытию на 4,75 коп. до 53,3375 руб.

Фондовому рынку пришлось хуже — он и с утра ничего не заработал, а дальше дела пошли только хуже. К закрытию индекс РТС снизился почти на 30 базисных пунктов, или на 2,42%, до 1230,96 п, индекс МосБиржи — на 1,96% до 2240,85 п.

Фактически коррекция, перемежающаяся боковиком, продолжается с утра 22 марта, когда дипломатический скандал в связи с «делом Скрипаля» получил новый виток. В понедельник по рынку ударило заявление администрации США о высылке 60 российских дипломатов в поддержку действиям Великобритании , ранее объявившей о высылке 23 российских представителей.