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Минус 60 дипломатов — минус 30 бп по РТС
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Минус 60 дипломатов — минус 30 бп по РТС 

Investing.com Россия 40 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — С середины дня понедельника российский рынок перешел от боковика к явному спаду. Рубль, несмотря на налоговый период — а выплаты предприятий в течение недели могут превысить 1 трлн руб. — растерял все накопленное с утра. К 18.50 МСК доллар опять подорожал к предыдущему закрытию на 4,75 коп. до 53,3375 руб.
Фондовому рынку пришлось хуже — он и с утра ничего не заработал, а дальше дела пошли только хуже. К закрытию индекс РТС снизился почти на 30 базисных пунктов, или на 2,42%, до 1230,96 п, индекс МосБиржи — на 1,96% до 2240,85 п.
Фактически коррекция, перемежающаяся боковиком, продолжается с утра 22 марта, когда дипломатический скандал в связи с «делом Скрипаля» получил новый виток. В понедельник по рынку ударило заявление администрации США о высылке 60 российских дипломатов в поддержку действиям Великобритании, ранее объявившей о высылке 23 российских представителей.
«Внешнеполитические факторы играют большую роль. Высылка дипломатов негативно влияет на отношения стран и появляется вопрос, как эта система будет дальше функционировать. Плюс политика ФРС направлена на рост ставок. Наш рынок отстает по коррекции от западных индексов: DowJonesи Nikkeiдостигают локальных минимумов. А наш рынок достаточно неплохо себя вел последнее время и, возможно, западные инвесторы предпочли продать акции и зафиксировать прибыль, — рассуждает директор по стратегии «Финама» Валерий Пятницев. — Когда внешнеполитические факторы появляются, это создает временный негативный эффект, но потом он уходит, потому что начинают смотреть на фундаментальные данные. А фундаментальные данные у нашего рынка неплохи. Однако с учетом постоянно поступающих новых негативных новостей не исключено, что коррекция продлится и до апреля».
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,46% Цены на золото остаются близко к минимуму за две недели на фоне укрепления доллара Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,15%
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