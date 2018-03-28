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Вашингтон и Сеул внесли изменения в торговый пакт
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Вашингтон и Сеул внесли изменения в торговый пакт 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Соединенные Штаты и Южная Корея достигли соглашения о пересмотре торгового пакта, что включает в себя побочное соглашение, которое направлено на сдерживание конкурентной девальвации валюты Сеулом и освобождение от тарифов США на импорт стали, передает Reuters.
EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Соглашение, которое предусматривает изменения в торговом соглашении США и Южной Кореи (KORUS), также включает в себя уступки Сеула по поводу импорта автомобилей из США и премиальную программу ценообразования на некоторые фармацевтические продукты. Как писали «Вести. Экономика», США и Южная Корея согласились внести поправки в свое соглашение о свободной торговле, чтобы устранить опасения США по поводу растущего дефицита и разногласия по вопросу о пошлинах на южнокорейскую сталь. Изменения в сделке сосредоточены на перебалансировке торговли в автомобильном секторе — это основной источник профицита торгового баланса Южной Кореи с США, заявило Министерство торговли Южной Кореи. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News, что США ожидают подписания соглашения с Южной Кореей в ближайшее время. "Южная Корея сократит количество стали, которую они поставляют в Соединенные Штаты, в рамках этого. Поэтому я считаю, что это абсолютно беспроигрышный вариант", — сказал Мнучин. По новым условиям Южная Корея удвоит импортную квоту для автомобилей американского производства, которые соответствуют правилам безопасности США, но не корейским. Квота будет увеличена до 50 тыс. с 25 тыс. на каждого американского автопроизводителя в год.
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