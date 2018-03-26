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Югорских чиновников наказали рублем за дорожные ограждения
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Югорских чиновников наказали рублем за дорожные ограждения 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Аукционы проводились с нарушением.
В восьми районах Югры обнаружены нарушения при проведении торгов на выполнение работ по установке и замене дорожных ограждений.
Как сообщили «Уралинформбюро» в окружной прокуратуре, аукционная комиссия, состоящая из сотрудников департамента госзаказа ХМАО-Югры и казенного учреждения «Управление автомобильных дорог», незаконно отклонила заявки всех участников торгов за исключением одной. С оставшейся компанией были заключены контракты с заведомо неисполнимыми сроками выполнения работ в 4-20 дней. В результате обязательства по контрактам не были исполнены вовремя.
За указанные нарушения директор департамента и первый заместитель директора Управления автодорог региона оштрафованы на 120 тысяч рублей.
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