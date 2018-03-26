В Нижнем Новгороде уже закончились автомобили на прокат на время ЧМ-2018

Аналитики сервиса OneTwoTrip оценили стоимость проката автомобилей в городах чемпионата мира по футболу и обнаружили, что на период мундиаля прокатные организации кратно увеличили свои тарифы. Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге , где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раз, второе место занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, третье — Казань (6,5 раза). Сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня, в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты.

А вот в Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для онлайн бронирования автомобилей на 15 июня и последующие даты чемпионата мира нет вовсе. Ситуацию специалисты объясняют тем, что компаний, предоставляющих авто на прокат, в этих городах просто мало.

Сравнение стоимости аренды автомобиля в городах ЧМ:

Екатеринбург 15 апреля — 1853 рубля, 15 июня уже — 14316 рублей. То есть цена выросла в 7,7 раза.

Ростов-на-Дону. Цены поднялись с 2134 рублей до 14316 рублей — в 6,7 раза.

Казань: в апреле 2210 рулей, в июне — 14316. В 6,5 раз.

Калининград : апрель — 1639 рулей, июнь — 6506 рублей. Цены выросли в 4 раза.

Самаре стоимость выросла в 3,2 раза: с 1704 до 5499 рублей.

Санкт-Петербурге цены поднялись всего в 2,5 раза: с 1187 до 2912.

Москве сервисы бронирования авто подняли цены в 2,4 раза: с 1496 до 3579 рублей.

Саранске арендовать авто на время ЧМ будет дороже на 10%: с 3114 до 3422 рублей.

Сочи всего на 2,5%: с 1417 до 1452 рублей.