Заграничные путешествия дорожают вопреки укреплению рубля

За два последних года доля россиян, которые тратят больше 60 тысяч рублей на одного человека на заграничное путешествие, выросла в 4,6 раза, рассказали "Российской газете" в исследовательском агентстве Ipsos Comcon. Если в 2015 году таких путешественников было только 8%, то в 2017-м — уже 37%.

Любителям заграничных путешествий стоит приготовиться к дальнейшему росту расходов. Они растут даже вопреки укреплению национальной валюты. В прошлом году средневзвешенный курс составил 66 рублей за евро, а в 2016-м — 74 рубля. Однако средняя стоимость зарубежных поездок за год увеличилась на 7%, до 58,2 тысячи рублей. В эту сумму входит стоимость самого тура, а также дополнительные траты на отдыхе. Если же путешественник отправляется за границу самостоятельно, то учитываются затраты на транспорт, размещение, питание и прочие расходы. Средняя продолжительность такого путешествия 10-15 дней.

Анна Подгорная. Конечно, стоимость поездки зависит и от выбранного отеля, и от направления. Среднюю величину затрат тянет вверх как раз сокращение бюджетных предложений на рынке выездного туризма, говорят эксперты. Та же Турция по сравнению с прошлым годом подорожала на 10-15%, отмечает член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ

Вряд ли стоит ожидать дешевого отдыха и на египетском направлении. После открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва Каир предлагать туры в Египет начала только одна компания. Средняя стоимость тура около 74 тысяч рублей на двоих за семь ночей. Как пояснили в компании, это стандартный пакет «все включено», только на базе не чартерной, а регулярной перевозки.

Цены на регулярные авиарейсы устанавливает перевозчик, и чем ближе к дате вылета, тем они обычно выше.