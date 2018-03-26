Ещё
Заграничные путешествия дорожают вопреки укреплению рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заграничные путешествия дорожают вопреки укреплению рубля 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
За два последних года доля россиян, которые тратят больше 60 тысяч рублей на одного человека на заграничное путешествие, выросла в 4,6 раза, рассказали "Российской газете" в исследовательском агентстве Ipsos Comcon. Если в 2015 году таких путешественников было только 8%, то в 2017-м — уже 37%.
Любителям заграничных путешествий стоит приготовиться к дальнейшему росту расходов. Они растут даже вопреки укреплению национальной валюты. В прошлом году средневзвешенный курс составил 66 рублей за евро, а в 2016-м — 74 рубля. Однако средняя стоимость зарубежных поездок за год увеличилась на 7%, до 58,2 тысячи рублей. В эту сумму входит стоимость самого тура, а также дополнительные траты на отдыхе. Если же путешественник отправляется за границу самостоятельно, то учитываются затраты на транспорт, размещение, питание и прочие расходы. Средняя продолжительность такого путешествия 10-15 дней.
Конечно, стоимость поездки зависит и от выбранного отеля, и от направления. Среднюю величину затрат тянет вверх как раз сокращение бюджетных предложений на рынке выездного туризма, говорят эксперты. Та же Турция по сравнению с прошлым годом подорожала на 10-15%, отмечает член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Анна Подгорная.
Вряд ли стоит ожидать дешевого отдыха и на египетском направлении. После открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва — Каир предлагать туры в Египет начала только одна компания. Средняя стоимость тура около 74 тысяч рублей на двоих за семь ночей. Как пояснили в компании, это стандартный пакет «все включено», только на базе не чартерной, а регулярной перевозки.
Цены на регулярные авиарейсы устанавливает перевозчик, и чем ближе к дате вылета, тем они обычно выше.
Снизить стоимость путешествий удается самостоятельным туристам, потому их число растет. Например, за прошлый год количество самостоятельных бронирований отелей россиянами в Италии увеличилось в полтора раза, отмечает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.
Финмаркет: последние новости
Криптовалюты: новая Saga Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании Правительство обсуждает повышение НДФЛ на 15%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку82
«Это просто ужас…»116
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово79
Захарова пообещала Лондону сюрприз602
Спасение людей в Кемерово попало на видео259
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
00:34
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
В мире
Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение