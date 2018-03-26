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Расходы россиян на путешествия растут несмотря на укрепление рубля
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Расходы россиян на путешествия растут несмотря на укрепление рубля 

Newsru.com 27 минут назад
Фото: Newsru.com
За два последних года доля россиян, которые тратят больше 60 тысяч рублей на одного человека на заграничное путешествие продолжительностью 10-15 дней, выросла в 4,6 раза, пишет
"Российская газета"
со ссылкой на исследовательское агентство Ipsos Comcon. Если в 2015 году таких путешественников было только 8%, то в 2017-м — уже 37%.
Расходы туристов растут даже вопреки укреплению национальной валюты. В прошлом году средневзвешенный курс составлял 66 рублей за евро, а в 2016году — 74 рубля. При этом средняя стоимость зарубежных поездок за год увеличилась на 7%, до 58,2 тыс. рублей. В эту сумму входит стоимость самого тура, а также дополнительные траты на отдыхе (стоимость поездки зависит и от выбранного отеля, и от направления).
В случае самостоятельных путешествий учитываются затраты на транспорт, размещение, питание и прочие расходы.
Средняя величина затрат на путешествия растет из-за сокращения бюджетных предложений на рынке выездного туризма, говорят эксперты. Та же Турция по сравнению с прошлым годом подорожала на 10-15%, рассказала изданию член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Анна Подгорная.
Не предвидится дешевого отдыха и на египетском направлении. После открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва — Каир предлагать туры в Египет начала только одна компания со средней стоимостью тура около 74 тыс. рублей на двоих за семь ночей. Это стандартный пакет «все включено», только на базе не чартерной, а регулярной перевозки, пояснила компания.
Цены на регулярные авиарейсы устанавливает перевозчик, и чем ближе к дате вылета, тем они обычно выше.
Снизить стоимость путешествий удается самостоятельным туристам, потому их число растет.
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